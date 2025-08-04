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В России могут запретить въезд мигрантам с судимостью за особо тяжкие преступления

Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, который вводит пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за особо тяжкие преступления.

Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, который вводит пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за особо тяжкие преступления. Документ будет внесен на рассмотрение палаты уже в понедельник, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, новый закон направлен на усиление мер национальной безопасности и защиту прав граждан РФ. Запрет будет действовать независимо от того, была ли судимость погашена или снята, и распространяется на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.

Авторы инициативы подчеркивают, что принятие закона позволит создать надежный правовой барьер против въезда в страну потенциально опасных мигрантов и снизит риски повторного совершения тяжких преступлений. По словам депутатов, это важная мера по обеспечению безопасности российских граждан.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новый оплачиваемый выходной для родителей школьников.