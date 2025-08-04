В России могут запретить въезд мигрантам с судимостью за особо тяжкие преступления

Согласно пояснительной записке, новый закон направлен на усиление мер национальной безопасности и защиту прав граждан РФ. Запрет будет действовать независимо от того, была ли судимость погашена или снята, и распространяется на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.