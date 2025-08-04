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Обмеление реки Оби в Новосибирской области угрожает навигации

Уровень воды в реке опустится ниже проектных навигационных отметок.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области зафиксировано резкое обмеление реки Обь. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

Со 2—3 августа на участке между Новосибирском и селом Дубровино снижен сброс воды с Новосибирской ГЭС в нижний бьеф. Ожидается, что уровень воды в реке опустится ниже проектных навигационных отметок, необходимых для судоходства.

В соседних городах — Томске и Кемерове — также ожидается уровень воды ниже нормальных навигационных отметок.