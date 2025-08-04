Обмеление реки Оби в Новосибирской области угрожает навигации

В Новосибирской области зафиксировано резкое обмеление реки Обь. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.
Со
В соседних городах — Томске и Кемерове — также ожидается уровень воды ниже нормальных навигационных отметок.
Уровень воды в реке опустится ниже проектных навигационных отметок.
В Новосибирской области зафиксировано резкое обмеление реки Обь. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.
Со
В соседних городах — Томске и Кемерове — также ожидается уровень воды ниже нормальных навигационных отметок.