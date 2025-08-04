«Омск — это настоящая Россия!»: Виталий Гогунский уверен в счастливом будущем города

«Любите свой город, дорогие омичи, пусть будет у всех вас любовь, счастье и процветание! Хочу пожелать Омску мирного неба, а жителям — радости. На мой взгляд, у города, который является миллионником, хоккейной столицей, а сейчас еще и Молодежной столицей России — большие перспективы. Это город красивых и счастливых людей. Здесь чувствуется, что это — настоящая Россия! Уверен, что будущее — за такими городами как Омск, именно они являются надеждой и оплотом страны, ведь здесь есть простота и добродушие», — отметил актер.