«Омск — это настоящая Россия!»: Виталий Гогунский уверен в счастливом будущем города

Известный актер Виталий Гогунский очень тепло отозвался о городе и его жителях, а также предсказал Омску счастливое будущее. Информацию о мнении шоумена об Омске опубликовала пресс-служба Минспорта Омской области.
Актер и исполнитель Виталий Гогунский принял участие в концертной программе, посвященной празднованию дня города. Перед началом своего выступления он поздравил омичей и высказал свое мнение об перспективах Омска.
«Любите свой город, дорогие омичи, пусть будет у всех вас любовь, счастье и процветание! Хочу пожелать Омску мирного неба, а жителям — радости. На мой взгляд, у города, который является миллионником, хоккейной столицей, а сейчас еще и Молодежной столицей России — большие перспективы. Это город красивых и счастливых людей. Здесь чувствуется, что это — настоящая Россия! Уверен, что будущее — за такими городами как Омск, именно они являются надеждой и оплотом страны, ведь здесь есть простота и добродушие», — отметил актер.
Также Виталий рассказал про свои творческие планы, анонсировав свое участие в новом сезоне сериала «Универ». Популярный в стране теле-ситком про жизнь студентов, идет уже 15 лет. А в новом сезоне под название «Универ. Молодые», герой Гогунского по имени Кузя исполнит собственную песню.