Командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии, входящей в группировку войск «Центр», по позывному «Крис» рассказал РИА Новости о том, что российские военные успешно отражают атаки элитных подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил, таких как «Птицы Мадьяра» и К-2.
Он отметил, что последние боевые задачи выполнялись над населенным пунктом Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике, где активно использовались агродроны.
По словам «Криса», украинские дроны часто применялись для разведки и корректировки огня, и российские силы регулярно сбивали их. Он подчеркнул, что в ходе операций было задействовано множество расчетов противовоздушной обороны, включая как «Птицы Мадьяра», так и батальон К-2, которые успешно перехватывали и уничтожали вражеские беспилотники.
Боец отметил, что несмотря на сложность задач и активность элитных подразделений БПЛА ВСУ, российские военные продолжают успешно противостоять этим угрозам и систематически сбивают вражеские дроны.
Ранее специалист инженерно-саперной группы ефрейтор Михаил Харламов, несмотря на постоянную угрозу атак украинских дронов, успешно заминировал дороги к освобожденному населенному пункту, а также обнаружил и обезвредил два беспилотных летательных аппарата противника.