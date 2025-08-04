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Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР

Российские военные продолжают успешно противостоять угрозам и систематически сбивать вражеские дроны.

Источник: Аргументы и факты

Командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии, входящей в группировку войск «Центр», по позывному «Крис» рассказал РИА Новости о том, что российские военные успешно отражают атаки элитных подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил, таких как «Птицы Мадьяра» и К-2.

Он отметил, что последние боевые задачи выполнялись над населенным пунктом Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике, где активно использовались агродроны.

По словам «Криса», украинские дроны часто применялись для разведки и корректировки огня, и российские силы регулярно сбивали их. Он подчеркнул, что в ходе операций было задействовано множество расчетов противовоздушной обороны, включая как «Птицы Мадьяра», так и батальон К-2, которые успешно перехватывали и уничтожали вражеские беспилотники.

Боец отметил, что несмотря на сложность задач и активность элитных подразделений БПЛА ВСУ, российские военные продолжают успешно противостоять этим угрозам и систематически сбивают вражеские дроны.

Ранее специалист инженерно-саперной группы ефрейтор Михаил Харламов, несмотря на постоянную угрозу атак украинских дронов, успешно заминировал дороги к освобожденному населенному пункту, а также обнаружил и обезвредил два беспилотных летательных аппарата противника.

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