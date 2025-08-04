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В РФ предложили установить пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам с судимостями

В Госдуме хотят пожизненно запретить въезд для осужденных мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Иностранным гражданам, имеющим судимости, могут запретить въезд в Россию. Текст проекта касается тех, кто был обвинен в совершении особо тяжких преступлений, цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что запрет планируется распространить, в том числе, на тех, с кого сняли судимость. При этом не важно, где иностранцем было совершено преступление — на территории РФ или за ее пределами.

«Законопроект направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан РФ путем введения пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений», — сказано в пояснительной записке.

В РФ также хотят ужесточить ответственность за хулиганство на борту самолета. В Госдуме предложили увеличить размер штрафов за такие нарушения.