В РФ предложили установить пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам с судимостями

Иностранным гражданам, имеющим судимости, могут запретить въезд в Россию. Текст проекта касается тех, кто был обвинен в совершении особо тяжких преступлений, цитирует документ РИА Новости.
Отмечается, что запрет планируется распространить, в том числе, на тех, с кого сняли судимость. При этом не важно, где иностранцем было совершено преступление — на территории РФ или за ее пределами.
«Законопроект направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан РФ путем введения пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений», — сказано в пояснительной записке.
В РФ также хотят ужесточить ответственность за хулиганство на борту самолета. В Госдуме предложили увеличить размер штрафов за такие нарушения.