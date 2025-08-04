Участникам СВО ускорили оформление на лечение в Хабаровском крае и ЕАО

С июля ветераны специальной военной операции из Хабаровского края и ЕАО получают решение по заявке на реабилитацию всего за один день. Отделение Социального фонда России упростило и ускорило процедуру оформления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Теперь рассмотрение заявлений занимает максимум сутки. Речь идет о документах, которые подают участники СВО для направления в центры медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Эти центры работают под управлением Соцфонда и принимают ветеранов круглый год.
«Наши специалисты сопровождают каждого участника СВО на всех этапах. Помогаем подать заявление, выбрать центр, объясняем порядок действий», — рассказала управляющая отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алена Никулина.
Центры находятся в разных регионах: от Сибири до Черноморского побережья Краснодарского края. Там работают опытные врачи и реабилитологи. Есть современное оборудование, проводится ЛФК, массаж, плавание, аппаратные методики восстановления. Ветераны получают питание, проживание и лечение за счет средств фонда. Дорогу туда и обратно компенсируют.
Если у участника СВО нет инвалидности и он не проходил медико-социальную экспертизу, при поступлении в реабилитационный центр его обследуют и подберут курс лечения. В зависимости от состояния, длительность реабилитации может варьироваться. Санаторно-курортное лечение, как правило, длится до 21 дня.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, в клиентской службе фонда или прямо в поликлинике. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии 8 800−100−00−01 (звонок бесплатный), а также через соцсети и чат-бот.