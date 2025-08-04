Участникам СВО ускорили оформление на лечение в Хабаровском крае и ЕАО

Если у участника СВО нет инвалидности и он не проходил медико-социальную экспертизу, при поступлении в реабилитационный центр его обследуют и подберут курс лечения. В зависимости от состояния, длительность реабилитации может варьироваться. Санаторно-курортное лечение, как правило, длится до 21 дня.