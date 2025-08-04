Гагин рассказал о найденной в ДНР машине с четырьмя разведчицами ВСУ

Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru о разведчицах ВСУ, машину которых несколько месяцев назад обнаружил на угледарско-кураховском направлении в ДНР.
«Мы нашли внедорожник, в котором передвигались четыре девушки. Там остались документы некоторых из них, военная форма и гражданская одежда. Видимо, они переодевались в гражданскую одежду для того, чтобы проводить какие-то акты в нашем тылу. Их машина была серьезно повреждена», — отметил Гагин.
Также в машине обнаружили две немецкие винтовки.
«Скажем так, винтовки сами по себе очень дорогие. Молодой барышне без подготовки ее бы никто не доверил. Но судя по документам и одежде, которая осталась в машине, можно было сказать, что девушка была очень молодой», — добавил Гагин.
По его мнению, молодых разведчиц могут готовить в рамках детской военной игры «Джура», кураторами которой являются боевики «Азова»*.
Ранее Гагин рассказал, что убитую под Покровском 20-летнюю разведчицу ВСУ Ангелину Мартынюк могли завербовать в 16 лет.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.