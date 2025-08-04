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Гагин рассказал о найденной в ДНР машине с четырьмя разведчицами ВСУ

Девушки могли проходить подготовку в рамках детской военной игры «Джура», кураторами которой являются боевики «Азова».

Источник: Аргументы и факты

Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru о разведчицах ВСУ, машину которых несколько месяцев назад обнаружил на угледарско-кураховском направлении в ДНР.

«Мы нашли внедорожник, в котором передвигались четыре девушки. Там остались документы некоторых из них, военная форма и гражданская одежда. Видимо, они переодевались в гражданскую одежду для того, чтобы проводить какие-то акты в нашем тылу. Их машина была серьезно повреждена», — отметил Гагин.

Также в машине обнаружили две немецкие винтовки.

«Скажем так, винтовки сами по себе очень дорогие. Молодой барышне без подготовки ее бы никто не доверил. Но судя по документам и одежде, которая осталась в машине, можно было сказать, что девушка была очень молодой», — добавил Гагин.

По его мнению, молодых разведчиц могут готовить в рамках детской военной игры «Джура», кураторами которой являются боевики «Азова»*.

Ранее Гагин рассказал, что убитую под Покровском 20-летнюю разведчицу ВСУ Ангелину Мартынюк могли завербовать в 16 лет.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.