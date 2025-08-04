Норильчанка заставила перевозчика заплатить за долгое хранение ее груза

Норильчанка заставила экспедиторскую компанию заплатить за долгое хранение груза на складе. Дело почти дошло до суда, но перевозчик вовремя понял, что отпираться от очевидного выйдет себе дороже.
Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В июле прошлого года северянка обратилась в экспедиторскую компанию и заказала доставить ей из Красноярска мебель. По договору стоимость перевозки составила 11 960 рублей. По регламенту, как только груз прибывает на место, на склад, заказчица должна получить СМС-сообщение и забрать его своими силами.
Время бесплатного хранения на складе составляет всего три дня. Однако заказчица узнала, что на самом деле груз пролежал 18 дней. За что ей выдвинули счет в размере 21 528 рублей. Оказывается, экспедиторская компания просто «забыла» отправить уведомление своей клиентке.
Женщина направила письменную претензию, ей пообещали вернуть половину стоимости хранения. Когда специалисты Роспотребнадзора помогли ей составить исковое заявление в суд, ответчик предпочел уладить дела миром. И взял все расходы по хранению на себя.