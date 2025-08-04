Норильчанка заставила перевозчика заплатить за долгое хранение ее груза

Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В июле прошлого года северянка обратилась в экспедиторскую компанию и заказала доставить ей из Красноярска мебель. По договору стоимость перевозки составила 11 960 рублей. По регламенту, как только груз прибывает на место, на склад, заказчица должна получить СМС-сообщение и забрать его своими силами.