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Эксперт Стрельников оценил опасность извержения вулкана Крашенинникова

Последний раз вулкан Крашенинникова извергался в 15 веке.

Источник: Аргументы и факты

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке может привести к приостановке авиакомпаниями своих рейсов, сообщил в беседе с aif.ru старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.

«Как и любой вулкан, он представляет опасность, если находиться на нем или совсем рядом. Разумеется, из-за выбросов пепла авиакомпании могут по своему усмотрению отменить рейсы», — сказал он.

Стрельников отметил, что извержение вулкана на Камчатке — естественный процесс, поэтому никакой глобальной опасности для людей это явление не представляет.

«Вулкан, однако, может выбрасывать пепел в стратосферу. Он может попасть в Тихий океан, но это лишь значит, что где-то выпадет туча пепла», — добавил эксперт.

Напомним, ранее ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова.

Пепел выбрасывало на высоту около шести километров над уровнем моря.