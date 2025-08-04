Эксперт Стрельников оценил опасность извержения вулкана Крашенинникова

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке может привести к приостановке авиакомпаниями своих рейсов, сообщил в беседе с aif.ru старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.
«Как и любой вулкан, он представляет опасность, если находиться на нем или совсем рядом. Разумеется, из-за выбросов пепла авиакомпании могут по своему усмотрению отменить рейсы», — сказал он.
Стрельников отметил, что извержение вулкана на Камчатке — естественный процесс, поэтому никакой глобальной опасности для людей это явление не представляет.
«Вулкан, однако, может выбрасывать пепел в стратосферу. Он может попасть в Тихий океан, но это лишь значит, что где-то выпадет туча пепла», — добавил эксперт.
Напомним, ранее ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова.
Пепел выбрасывало на высоту около шести километров над уровнем моря.