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Трамп пригрозил ввести санкции, отметив способность РФ их обходить

Трамп признал, что у российской стороны хорошо получается избегать санкции.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что введёт очередные ограничительные меры в отношении Российской Федерации в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто озвученный им срок.

При этом Трамп признал, что у РФ хорошо получается избегать санкции.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удаётся их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готовит очередные санкции против РФ, при этом он признал, что эти ограничительные меры могут оказаться неэффективными.

Речь идёт о санкциях, которые Трамп планирует утвердить по истечении десятидневного срока своего ультиматума.

Напомним, в середине июля Трамп пригрозил утвердить 100-процентные пошлины против Российской Федерации, а также её торговых партнёров, если в течение 50 дней не будет достигнута договорённость по Украине. 29 июля президент Соединённых Штатов уменьшил срок своего ультиматума до десяти дней.

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