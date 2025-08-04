Трамп пригрозил ввести санкции, отметив способность РФ их обходить

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удаётся их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.