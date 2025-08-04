Российские силовики читают переписку руководства ВСУ и выяснили место проживания: что пишет противник в WhatsApp*

Не так давно в самой СБУ разгорелся скандал. Так после смены руководства искали нелояльных сотрудников и усиленно выяснили, кто кого «украинистей». Сыр-бор разгорелся после того, как стало известно, что сбежавшие с освобожденных территорий сбушники не уничтожали, а бросали в целости даже секретные документы, как того требует инструкция.