Российские силовые структуры узнали персональные данные начальника управления СБУ в Сумской области Олега Красношапки. Среди данных — номера телефонов, банковской карты и адреса проживания. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
«Он пользуется WhatsApp*, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включёнными функциями», — отметили собеседники агентства.
Кроме того, в камере железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве Красношапка держит ячейку, чтобы «расплачиваться со своими протеже в главном офисе СБУ». Красношапка — один из организаторов репрессий против противников государственного переворота 2014 года и ныне действующей власти.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего чиновника Министерства обороны Украины, которого подозревают в краже почти 24 млн долларов (свыше 1,9 млрд рублей). Чиновник прибирал к рукам деньги, выделенные на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что независимая антикоррупционная система на Украине создавалась западными кураторами преимущественно для сбора компрометирующих материалов на чиновников, а не для реальной борьбы с коррупцией.
Украинский журналист Максим Исаев рассказал, что спецслужбы Украины (СБУ) создают фейковые профили в Telegram и других платформах под видом «пророссийских» пользователей, чтобы склонять граждан к высказываниям против киевского режима.
Не так давно в самой СБУ разгорелся скандал. Так после смены руководства искали нелояльных сотрудников и усиленно выяснили, кто кого «украинистей». Сыр-бор разгорелся после того, как стало известно, что сбежавшие с освобожденных территорий сбушники не уничтожали, а бросали в целости даже секретные документы, как того требует инструкция.
Позже бойцы украинских войск и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подрались из-за песни российского музыканта Михаила Круга «Владимирский централ». Все произошло в ресторане города Винница.
* — принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещена.