Уфимские спасатели объяснили, почему по городу бродят лоси

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в этом году было замечено три лося в уфимской Черниковке. Первый был несколько месяцев назад, бегал четыре дня в районе улицы Шота Руставели и Интернациональной. Самец забежал на территорию лакокрасочного завода. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» приехали, погрузили его в наркоз — он был слегка травмирован, из рожек текла кровь. В присутствии инспекторов министерства природопользования и экологии РБ раны обработали, лосенка вывезли за территорию города и отпустили. С ним всё в порядке.