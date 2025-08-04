Уфимские спасатели объяснили, почему по городу бродят лоси

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в этом году было замечено три лося в уфимской Черниковке. Первый был несколько месяцев назад, бегал четыре дня в районе улицы Шота Руставели и Интернациональной. Самец забежал на территорию лакокрасочного завода. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» приехали, погрузили его в наркоз — он был слегка травмирован, из рожек текла кровь. В присутствии инспекторов министерства природопользования и экологии РБ раны обработали, лосенка вывезли за территорию города и отпустили. С ним всё в порядке.
Второй случай произошёл пару недель назад. Лось также гулял на территории парка рядом с Черниковкой. Сотрудники минэкологии РБ аккуратно согнали его в сторону парка и лесного массива. Это была молодая самочка.
Сейчас появились сведения о третьем лосе на улице Шота Руставели. По нему не было вызовов и обращений, поэтому мероприятия по отлову не проводились.
«Откуда же они берутся? Это не мигрирующие животные. Лосей становится больше, и взрослые родители в определенный момент выгоняют своих подросших детёнышей на новые территории. Эти подростки, годовалые — полуторагодовалые, не пугливы и любопытны, поэтому легко идут к людям. Они не агрессивны, если их не трогать и не пугать», — объяснили в УГЗ по Уфе.
Кроме того, было замечено два молодых лося в микрорайоне Затон. Они переплыли водоем, погуляли по парку и ушли.
Отмечается, что если животное не травмировано, на помощь вызывают сотрудников министерства природопользования и экологии РБ. Если есть тяжелые травмы или угроза жизни людей, приезжают представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», регионального Росприроднадзора и поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.