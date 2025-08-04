Церковный праздник 4 августа 2025: традиции, приметы и запреты

Память святой равноапостольной Марии Магдалины отмечается в православной церкви 22 июля (4 августа по новому стилю). Она считается одной из самых почитаемых святых, известной своей верой и преданностью Христу. Мария Магдалина была одной из первых, кто увидел воскресшего Спасителя и возвестил об этом другим.