Полиция проверяет конфликт во дворе на Сысоева в Хабаровске

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть городского отдела полиции № 2. Очевидцы рассказали, что две группы мужчин и женщин устроили шумную ссору во дворе. В разгар конфликта один из участников сел за руль автомобиля и при резком маневре, возможно, задел других людей, причинив им телесные повреждения.