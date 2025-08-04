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Полиция проверяет конфликт во дворе на Сысоева в Хабаровске

Пострадавшие могли получить травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские проводят проверку по факту конфликта, произошедшего ночью во дворе многоквартирного дома на улице Сысоева в Индустриальном районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть городского отдела полиции № 2. Очевидцы рассказали, что две группы мужчин и женщин устроили шумную ссору во дворе. В разгар конфликта один из участников сел за руль автомобиля и при резком маневре, возможно, задел других людей, причинив им телесные повреждения.

Сотрудники полиции установили, что во время конфликта могли пострадать участники спора. Сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей, уточняются личности всех участников.

Видео с места происшествия, снятые жильцами дома, уже появились в социальных сетях. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.