В Приангарье появятся центры новых возможностей для студентов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании центров для выявления и поддержки талантливых студентов в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах региона. Инициатива реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Центры будут способствовать получению студентами дополнительных навыков, раскрытию их талантов и способностей, а также повышению профессиональных и управленческих компетенций. Их создание укрепит связь между образованием и реальным сектором экономики, расширив карьерные перспективы молодежи.
«Создание таких центров — важный шаг в подготовке кадров для экономики региона. Студенты получат дополнительные возможности для самореализации и построения успешной карьеры», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Проект будет реализован при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», занимающейся развитием талантов и профессиональных компетенций по всей стране. АНО была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.
Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Она помогает любому человеку, независимо от места жительства, профессии и семейного положения, получить возможности для развития.
АНО «Россия — страна возможностей» — это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами.
Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин, что подчеркивает значимость инициативы и ее поддержку на высшем уровне.