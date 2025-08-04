Красноярцев предупредили о взрывах 4 августа

Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Радиус опасной зоны составит 550 метров, в ней будут подаваться соответствующие звуковые сигналы:
первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — при вводе опасной зоны; второй «боевой» — два продолжительных сигнала, когда проводится взрыв; третий «отбой» — три коротких означают окончание взрывных работ.
Услышав звуки сирен и взрывов, жителям не следует предпринимать никаких действий.