Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупредили о взрывах 4 августа

В Красноярске сегодня, 4 августа, на месторождении Торгашинское с 12 до 17 часов будут производиться взрывные работы.

Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Радиус опасной зоны составит 550 метров, в ней будут подаваться соответствующие звуковые сигналы:

первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — при вводе опасной зоны; второй «боевой» — два продолжительных сигнала, когда проводится взрыв; третий «отбой» — три коротких означают окончание взрывных работ.

Услышав звуки сирен и взрывов, жителям не следует предпринимать никаких действий.