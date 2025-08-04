Опубликованы переговоры нежелающего умирать солдата ВСУ с командиром

На появившейся в Сети записи слышно, как офицер с позывным «Белый» в нецензурной форме спрашивает подчиненного, почему тот уже третий раз отходит под огнем ВС России. Солдат объясняет, что его позиция уничтожена, но командир не верит в это и требует от бойца вернуться под пули.