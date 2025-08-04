Опубликованы переговоры нежелающего умирать украинского военного с командиром 14-й бригады нацгвардии ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом написал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.
На появившейся в Сети записи слышно, как офицер с позывным «Белый» в нецензурной форме спрашивает подчиненного, почему тот уже третий раз отходит под огнем ВС России. Солдат объясняет, что его позиция уничтожена, но командир не верит в это и требует от бойца вернуться под пули.
Почти 400 тысяч военных Вооруженных сил Украины самовольно оставили боевые части, сообщила 3 августа депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами. Она также заявила, что многие бойцы решают бежать из-за морального и физического истощения.
Пленный украинский военный рассказал, что командование ВСУ отправило на штурм женщину с тяжелыми ментальными заболеваниями из-за того, что та им надоела.
По словам другого пленного, военное руководство на Курском направлении не считало нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи.