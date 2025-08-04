Психолог назвала прием, который поможет снизить конкуренцию между детьми

Конкуренция между детьми за внимание родителей — частая проблема в семьях. Это может проявляться в ревности, ссорах и даже в желании перетянуть все внимание на себя. Психолог «Актион Образования» Екатерина Комарова назвала прием, который поможет родителям справиться с этой ситуацией.
— Введите правило «персонального времени» — так вы исключите конфликты, причина которых в желании отвоевать родительское внимание. Не говорите детям «Я люблю вас одинаково», дети все равно будут вести свою «статистику поцелуев». Лучше скажите: «Тебя люблю как первенца, как старшего», «Тебя люблю как самого младшего», — поделилась специалист в беседе с KP.RU.
По словам Комаровой, ребенку необходимо понимать, что у него есть особое время только для него и родителей, когда они могут провести время вдвоем, общаясь не по поводу учебы, а просто разговаривая на личные темы.
Кроме того, когда вы принимаете чью-то сторону во время ссоры детей, конфликт только усугубляется, считает психолог. Один ребенок почувствует поддержку родителя, а другой — обиду, несправедливость и злость. При этом важно избегать искать виноватого.