Дандыкин: в августе ВС РФ продолжат начатое в июле усиленное наступление

Российские военные провели в июле усиленное наступление по всем направлениям в зоне СВО, та же тенденция продолжится в августе, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российские военные рекордно быстро продвигались в зоне спецоперации в июле. Освобождено, как утверждается, порядка 564 кв. км территории — некоторые военные эксперты называют цифру в 634 кв. км.
Одной из главных побед эксперты называют освобождение Часова Яра.
«Российские военные успешно продвигались в июле. Значит, мы одолеваем врага. Есть планы на летнюю кампанию, а также на летне-осеннюю — они должны выполняться. Полагаю, в августе успехи ВС РФ будут не меньшими», — отметил он.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что войска РФ наращивают темпы наступления уже в течение четырех месяцев. Росту способствовало, в частности, насыщение военных беспилотниками и артиллерией.
Так, за июль зафиксирован чистый прирост территории, по данным канала, в 634 кв. км. Для сравнения: в июне показатель составлял 588 кв. км, в мае — 507 кв. км.