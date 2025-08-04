Астроном из Иркутска опроверг возможность столкновения кометы 3I/ATLAS с Землёй

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев рассказал, что комета 3I/ATLAS, которую учёные открыли недавно, не угрожает Земле, так как пройдет далеко от нее. Космический объект не имеет ничего общего с инопланетными истребителями с оружием, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают в ТАСС, комету обнаружили 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS. Как показывают новые данные наблюдений, осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса.
Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что комета может являться инопланетным кораблём и нести на себе зонд или оружие. Учёный считает, что очень большой межзвёздный объект может достигнуть Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.
Астрофизик Сергей Язев сказал, что комета никогда не окажется вблизи Земли. Она пройдёт в нескольких десятках миллионов км от нашей планеты.
«Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала», — сказал ученый в разговоре с ТАСС.
Ученый отметил, что межзвёздный объект — «это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием». Сергей Язев заключил, что объект летит мимо и в Землю точно не попадёт.
Ранее агентство писало, что жители Иркутской области могли наблюдать полет кометы С/2025 F2. Небесный объект впервые был доступен для изучения астрономов и любителей в регионе, и его можно было увидеть без телескопа.