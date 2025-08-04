Астроном из Иркутска опроверг возможность столкновения кометы 3I/ATLAS с Землёй

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев рассказал, что комета 3I/ATLAS, которую учёные открыли недавно, не угрожает Земле, так как пройдет далеко от нее. Космический объект не имеет ничего общего с инопланетными истребителями с оружием, пишет ИА IrkutskMedia.