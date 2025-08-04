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Почти половина экс-министров обороны Украины объявлена в России в розыск: в чем их обвиняют

МВД России объявило в розыск четырех из 10 экс-глав Минобороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

МВД России объявило в розыск четырех из 10 бывших глав МО Украины, которые занимали эту должность после 2014 года. Это следует из базы розыска ведомства.

В чем конкретно обвиняются бывшие министры, не уточняется, однако всех четверых, генерал-полковников Михаила Коваля и Валерия Гелетея, генерала армии Украины Степана Полторака и Андрея Загороднюка, разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Между тем, напомнило агентство, в прошлые годы в отношении все них были возбуждены уголовные дела. Экс-министров обвинили в преступлениях против жителей Донбасса в 2014 году.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении майора Святослава Заяца, который является командиром 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих 110-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые наносили удары по мирному населению в ДНР.