США дважды поднимали истребители из-за самолета около гольф-клуба Трампа

В понедельник, 4 августа, стало известно, что североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) во второй раз в прошедшие выходные поднимало в воздух истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси. Там же расположен гольф-клуб американского президента Дональда Трампа.