США дважды поднимали истребители из-за самолета около гольф-клуба Трампа

В понедельник, 4 августа, стало известно, что североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) во второй раз в прошедшие выходные поднимало в воздух истребители для перехвата самолета над районом Бедминстер в штате Нью-Джерси. Там же расположен гольф-клуб американского президента Дональда Трампа.
«Истребитель NORAD перехватил второй самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером», — отмечается на сайте портала DVIDS.
Известно также, что воздушное судно все же было выведено из зоны ограничения полетов после применения нескольких сигнальных ракет. Сделано это было для привлечения внимания пилотов.
Как KP.RU писал ранее, Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. Соответствующее видео-подтверждение появилось в Сети и уже успело набрать несколько сотен просмотров.