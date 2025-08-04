Ушел из жизни автор знаменитого фото Че Гевары Родриго Мойя

Родриго Мойя родился в 1934 году в колумбийском Медельине, но в дальнейшем приобрел мексиканское гражданство. Его снимки публиковались в журналах Impacto, El Espectador, Sucesos и Siempre!, а позднее выставлялись в галереях США и Мексики.