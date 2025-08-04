Ушел из жизни автор знаменитого фото Че Гевары Родриго Мойя

В возрасте 91 года скончался знаменитый мексиканский фотограф, фотожурналист, кинооператор, писатель, публицист и актер Луис Родриго Мойя Морено. Он умер в своем доме в городе Куэрнавака, так и не оправившись после проведенной операции.
Мировую известность Мойе принес цикл фотографий Че Гевары, выполненный в 1964 году на Кубе. Один из этих кадров — «Меланхоличный Че» — вошел в число самых знаменитых изображений революционера.
Фотожурналист работал с ведущими СМИ Латинской Америки, фиксируя значимые события региона, в том числе партизанские движения в Венесуэле и Гватемале, вторжение США в Санто-Доминго и Кубинскую революцию. Сообщает об этом Mexico News Daily.
Родриго Мойя родился в 1934 году в колумбийском Медельине, но в дальнейшем приобрел мексиканское гражданство. Его снимки публиковались в журналах Impacto, El Espectador, Sucesos и Siempre!, а позднее выставлялись в галереях США и Мексики.
Множество его работ отражали повседневность и борьбу обычных граждан, социальное неравенство и политическую турбулентность 1950−60-х годов.
В 1968 году он прекратил деятельность в фотожурналистике, посвятив себя публицистике, литературе и документальному кинематографу. Творчество мастера нередко сопоставляли с наследием Анри Картье-Брессона и Мануэля Альвареса Браво.
В 1997 году Мойя стал лауреатом Национальной литературной премии Мексики за книгу рассказов «Истории, которые можно читать у моря».
Министерство культуры Мексики выразило соболезнования в связи с его уходом, акцентировав, что Мойя зафиксировал исторические процессы, ставшие бесценным наследием для сохранения исторической памяти и правды.
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