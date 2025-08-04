Астроном Киселев предупредил о сильных магнитных бурях

Сильнейшая магнитная буря надвигается на Землю. Как объяснил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев причиной геомагнитного возмущения стали вспышки на Солнце.
«В начале августа было зафиксировано 15 вспышек на Солнце. В течение ближайших 2−3 суток будет повышена вероятность вспышек уровня M (сильные) и X (очень сильные). Таким образом, магнитные бури будут 7−8, 19−20, самое мощное геомагнитное возмущение ожидается 25 августа», — рассказал он.
Астроном предупредил об опасности магнитной бури для метеозависимых людей, которых такое явление может спровоцировать головные боли, мигрени, головокружение.
«У людей с проблемами с нервной системой проявятся такие симптомы, как раздражительность, тревожность, бессонница, сонливость, апатия», — добавил эксперт..
Ранее Киселев рассказал, что межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле на 270 млн км, что сопоставимо с расстоянием от Земли до Марса. Российский астроном подверг сомнению заявление профессора Гарвардского университета Ави Лёба, не исключившего, что объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем и может нести зонд или даже оружие.