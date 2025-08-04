Астроном Киселев предупредил о сильных магнитных бурях

Ранее Киселев рассказал, что межзвездный объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле на 270 млн км, что сопоставимо с расстоянием от Земли до Марса. Российский астроном подверг сомнению заявление профессора Гарвардского университета Ави Лёба, не исключившего, что объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем и может нести зонд или даже оружие.