ВСУ держали мирных жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды

«Они ждали, они очень нам радовались, потому что, ещё раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды», — приводит слова Вахрушева Минобороны РФ.