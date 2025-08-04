Солдаты Вооружённых сил Украины загнали мирных жителей Новоукраинки в Донецкой народной республике в подвалы и держали их без продуктов и воды, заявил командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Максим Вахрушев.
Он подчеркнул, что ждали российских военных.
«Они ждали, они очень нам радовались, потому что, ещё раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды», — приводит слова Вахрушева Минобороны РФ.
Он рассказал, что преимущественно в подвале находились пожилые люди, также были супруги с дочерью примерно шести-семи лет.
При эвакуации мирного населения возникли серьёзные проблемы из-за того, что украинские войска обстреливали подвал, где находились люди.
Напомним, в Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в Донецкой народной республике.
Ранее сообщалось, что украинцы помогли военным РФ разгромить Вооружённые силы Украины в Новоукраинке в ДНР.