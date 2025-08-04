Доктора впервые заметили положительную динамику у впавшего в кому Кеосаяна

Текущее состояние режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме в столичной клинике, впервые внушает осторожный оптимизм врачам. Об этом сообщил портал «Интересная Россия».
31 июля он продемонстрировал реакцию на внешний раздражитель — голос жены, главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариты Симоньян. Это событие стало переломным моментом в его лечении и дало основание для надежд на восстановление.
Врачи отмечают редкую стойкость организма режиссера и признаки восстановительных процессов, наблюдаемые по данным электроэнцефалограммы. В частности, активность участков мозга, которые отвечают за восприятие речи и эмоций, указывает на положительную динамику, сказано в статье.
Улучшения в состоянии Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, нет, рассказывала 18 июля Маргарита Симоньян.
В конце июня она поделилась, как изменилась ее жизнь из-за комы супруга. По ее словам, вечерами режиссер брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но уже полгода питомец не мурчит.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.