Две автозаправки подняли цены на бензин в Иркутской области

Цена АИ-92 выросла на 30 копеек — до 58,38 рубля за литр, АИ-95 — до 61,80 рубля. Стоимость АИ-100 и дизельного топлива осталась неизменной — 84,6 и 75,9 рубля соответственно. Об этом выяснил корреспондент irk.aif.ru.
Другие операторы топливного рынка сохранили прежние ценники. В частности, на заправках БРК стоимость АИ-92 составляет 58,08 рубля, АИ-95 — 61,5 рубля, АИ-100 — 83,1 рубля, дизельное топливо — 75,9 рубля за литр.
Рост цен затронул только две крупные сети, в то время как другие операторы сохранили прежний уровень стоимости. Подобная неоднородность ценовой политики требует внимательного мониторинга со стороны потребителей при выборе АЗС.
Напомним, «АиФ Иркутск» ранее писал, что цены на автозаправках города вновь подорожали.