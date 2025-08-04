700 тысяч раз омичи нарушили правила дорожного движения за семь месяцев текущего года

«Всего с начала 2025 года почтовики в Омской области приняли от Госавтоинспекции более 700 000 уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. 61% таких писем Почта направила адресатам в электронном виде в личный кабинет. Наибольшее количество извещений о штрафах было в июне — 288 000 штук, а наименьшее количество было отправлено в январе — 50 000 штук», — рассказали в УФПС Омской области.