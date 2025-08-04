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700 тысяч раз омичи нарушили правила дорожного движения за семь месяцев текущего года

Наибольшее количество извещений о штрафах было зарегистрировано в июне, а наименьшее — в январе.

Источник: Комсомольская правда

Информацией об огромном количестве нарушений ПДД омскими водителями, поделилась пресс-служба УФПС Омской области.

Почта России посчитала, сколько писем с уведомлениями о нарушениях правил дорожного движения рассылает Госавтоинспекция. Оказалось, что июнь стал самым обильным на отправку штрафов месяцем — омичам отправили 288 000 квитанций.

«Всего с начала 2025 года почтовики в Омской области приняли от Госавтоинспекции более 700 000 уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. 61% таких писем Почта направила адресатам в электронном виде в личный кабинет. Наибольшее количество извещений о штрафах было в июне — 288 000 штук, а наименьшее количество было отправлено в январе — 50 000 штук», — рассказали в УФПС Омской области.

Также в ведомстве напомнили, что погасить штраф жители региона могут по факту получения письма с постановлением об административном правонарушении в любом почтовом отделении региона. А оплатить штраф со скидкой 25% можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления.