Дандыкин: ВСУ могут попытаться совершить теракт на фоне успехов ВС РФ

На фоне успешного и нарастающего наступления российской армии в зоне СВО украинские боевики могут попытаться совершить теракт. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ рекордно быстро продвигались в зоне спецоперации в июле, темпы стремительно наращиваются уже около четырех месяцев.
По словам Дандыкина, успехи российской армии могут привести к попыткам ВСУ совершить теракт или усилить атаку беспилотниками по регионам РФ.
«Полагаю, в августе успехи ВС РФ будут не меньшими. Но враг будет огрызаться, несомненно, ВСУ попытаются что-то сделать. Особенно в направлении подготовки новых терактов. А украинские беспилотники уже пытаются бить по гражданским объектам», — отметил он.
Ранее Дандыкин сообщил, что удар по мосту под Херсоном затруднит логистику ВСУ.