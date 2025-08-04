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Дандыкин: ВСУ могут попытаться совершить теракт на фоне успехов ВС РФ

Военный эксперт отметил, что российские бойцы успешно продвигаются на всех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

На фоне успешного и нарастающего наступления российской армии в зоне СВО украинские боевики могут попытаться совершить теракт. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ рекордно быстро продвигались в зоне спецоперации в июле, темпы стремительно наращиваются уже около четырех месяцев.

По словам Дандыкина, успехи российской армии могут привести к попыткам ВСУ совершить теракт или усилить атаку беспилотниками по регионам РФ.

«Полагаю, в августе успехи ВС РФ будут не меньшими. Но враг будет огрызаться, несомненно, ВСУ попытаются что-то сделать. Особенно в направлении подготовки новых терактов. А украинские беспилотники уже пытаются бить по гражданским объектам», — отметил он.

Ранее Дандыкин сообщил, что удар по мосту под Херсоном затруднит логистику ВСУ.