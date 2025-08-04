Дандыкин: ВСУ могут попытаться совершить теракт на фоне успехов ВС РФ

«Полагаю, в августе успехи ВС РФ будут не меньшими. Но враг будет огрызаться, несомненно, ВСУ попытаются что-то сделать. Особенно в направлении подготовки новых терактов. А украинские беспилотники уже пытаются бить по гражданским объектам», — отметил он.