В Госдуме рассмотрят пожизненный запрет на въезд в Россию для мигрантов

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива направлена на усиление национальной безопасности и защиту прав граждан России. В частности, предлагается ввести пожизненный запрет на въезд на территорию России для иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений как в РФ, так и за ее пределами.