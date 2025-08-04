В Госдуме рассмотрят пожизненный запрет на въезд в Россию для мигрантов

Депутаты от СР внесут в Госдуму проект о пожизненном запрете на въезд мигрантам.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» инициируют рассмотрение в Госдуме законопроекта о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления. Об этом свидетельствует официальный документ, подготовленный лидером партии Сергеем Мироновым. Проект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в понедельник, 4 августа.
«Депутаты Госдумы от фракции “Справедливая Россия — За правду” внесут в палату парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, которых судили за особо тяжкие преступления», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на документ, который есть в его распоряжении.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива направлена на усиление национальной безопасности и защиту прав граждан России. В частности, предлагается ввести пожизненный запрет на въезд на территорию России для иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений как в РФ, так и за ее пределами.
Миронов пояснил, что предлагаемые изменения позволят снизить риск повторного совершения особо тяжких преступлений на территории страны. Депутат подчеркнул, что введение бессрочного запрета на въезд создаст надежный правовой барьер для мигрантов, представляющих потенциальную угрозу для безопасности российских граждан. Запрет будет применяться вне зависимости от факта снятия или погашения судимости.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам региональной политики и местного самоуправления Михаил Матвеев выступил с предложением распространить на всю территорию России действующий в Санкт-Петербурге запрет на трудоустройство мигрантов в сфере такси. Парламентарий подчеркнул, что введение подобной меры необходимо прежде всего для обеспечения безопасности граждан, пишет RT. Предлагаемое ограничение не будет распространяться на иностранных граждан, уже получивших российское гражданство.