Токаев направил соболезнования в связи с кончиной казахстанского космонавта Мусабаева

Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну.
Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики, отметил президент.
Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах.
Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний, добавил глава государства.
Первый казахстанский космонавт.
Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы.
В 1968 году с отличием окончил Алма-Атинскую среднюю школу № 58. Через шесть лет окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Радиоэлектронное оборудование».
К своему первому полету в космос Талгат Мусабаев шел долгих 8 лет — с 1986-го по 1994-й год.
За это время он без отрыва от космической подготовки закончил Актюбинское высшее летное училище.
Талгат Амангельдиевич совершил свой первый космический полет с 1 июля по 4 ноября 1994 года в качестве бортинженера ТК «Союз ТМ-19» и ОК «Мир» по программе ЭО-16. Во время полета совершил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета составила 125 суток 22 часа 53 минуты 36 секунд.
Указом президента Российской Федерации № 2107 от 24 ноября 1994 года за активное участие в подготовке и успешном осуществлении длительного международного космического полета на орбитальном научно исследовательском комплексе «Мир», проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Мусабаеву Талгату Амангельдиевичу присвоено звание Героя России.
Второй космический полет в качестве командира ТК «Союз ТМ-27» и ОК «Мир» по программе ЭО-25 совершил с 29 января по 25 августа 1998 года. Во время полета совершил пять выходов в открытый космос. Продолжительность полета составила 207 суток 12 часов 51 минуту 2 секунды.
Третий космический полет с 28 апреля по 6 мая 2001 года совершил в качестве командира ТК «Союз ТМ-32» и первой российской экспедиции посещения МКС. Продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 4 минуты 8 секунд.
В конце мая 2005 года занял должность генерального директора совместного российско-казахстанского предприятия «Байтерек».
Позднее возглавил созданное указом президента Казахстана 27 марта 2007 года Национальное космическое агентство Республики Казахстан.
С 2017 году Указом президентом Республики Казахстан Мусабаев назначен депутатом сената.