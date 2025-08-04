Токаев направил соболезнования в связи с кончиной казахстанского космонавта Мусабаева

Талгат Амангельдиевич совершил свой первый космический полет с 1 июля по 4 ноября 1994 года в качестве бортинженера ТК «Союз ТМ-19» и ОК «Мир» по программе ЭО-16. Во время полета совершил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета составила 125 суток 22 часа 53 минуты 36 секунд.