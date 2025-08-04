В Красноярске ожидаются взрывы: важное предупреждение для жителей

Сегодня, 4 августа, жители Красноярска должны быть готовы к звуковым сигналам, связанным с проведением взрывных работ на Торгашинском месторождении.
С 12:00 до 17:00 в этом районе будут осуществляться взрывы, о чем сообщает Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
В связи с проведением данных работ объявляется опасная зона радиусом 550 метров. В это время будут звучать специальные звуковые сигналы для информирования граждан. Так, в случае ввода в действие опасной зоны будет подан первый «предупредительный» сигнал — один продолжительный звук сирены. Когда начнутся сами взрывные работы, жители услышат второй «боевой» сигнал — два продолжительных звука. По окончании всех работ будет дан третий сигнал «отбой», состоящий из трех коротких звуков.
Важно отметить, что услышав данные сигналы, жителям не следует паниковать или предпринимать каких-либо действий. Специалисты уверяют, что все необходимые меры безопасности будут соблюдены, и работа пройдет в соответствии с установленными нормами. Власти призывают граждан оставаться спокойными и следить за дальнейшими уведомлениями.