В Красноярске ожидаются взрывы: важное предупреждение для жителей

В связи с проведением данных работ объявляется опасная зона радиусом 550 метров. В это время будут звучать специальные звуковые сигналы для информирования граждан. Так, в случае ввода в действие опасной зоны будет подан первый «предупредительный» сигнал — один продолжительный звук сирены. Когда начнутся сами взрывные работы, жители услышат второй «боевой» сигнал — два продолжительных звука. По окончании всех работ будет дан третий сигнал «отбой», состоящий из трех коротких звуков.