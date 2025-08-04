Продажу алкоголя во дворах запретят в Московской области с 1 сентября

Согласно закону, с осени получать лицензию на продажу алкоголя смогут только те магазины, вход в которые находится со стороны улицы и располагается не дальше 30 метров от дороги. Магазины, у которых уже имеется лицензия, смогут продолжить работать до конца ее действия.