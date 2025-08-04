Продажу алкоголя во дворах запретят в Московской области с 1 сентября

С 1 сентября в Подмосковье запретят продажу спиртных напитков во дворах жилых домов. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Согласно закону, с осени получать лицензию на продажу алкоголя смогут только те магазины, вход в которые находится со стороны улицы и располагается не дальше 30 метров от дороги. Магазины, у которых уже имеется лицензия, смогут продолжить работать до конца ее действия.
— Торговля алкоголем во дворах домов вызывает большое беспокойство у людей. Они жаловались, что посетители алкомаркетов распивают спиртное прямо у входа. Все это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Зачастую вход в такие магазины выходит прямо на детскую площадку, и это все видят дети, — высказался депутат в интервью РИА Новости.
В 58 торговых точках сети магазинов «Красное&Белое» в Вологодской области временно прекратили продажу алкоголя после приостановления действия лицензии. Об этом сообщил 28 июля губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, это связано с нарушениями, которые допустила компания.