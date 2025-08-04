Врач Литвиненко предостерег от повторения трюка Ники Минаж на одной ноге

«Подобные трюки демонстрируют в цирке. Это месяцы, если не годы тренировок, в первую очередь, со страховкой. И даже в цирке, где люди репетируют это все многократно, знают, как выполнять трюки правильно и безопасно, все равно встречаются травмы. А когда простой обыватель, да еще девушки, да еще на шпильках, это просто 10 из 10 по наихудшей системе оценки», — сказал Литвиненко.