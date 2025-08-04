Врач Литвиненко предостерег от повторения трюка Ники Минаж на одной ноге

Попытка повторить усложненный трюк Ники Минаж, продемонстрированный в клипе «High School», может закончиться переломами, отметил в разговоре с aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
В клипе 2013 года певица запечатлена в замысловатой позе около бассейна. Она сидит, закинув ногу на ногу на высоких каблуках. Пользователи решили бросить вызов артистке, усложнив трюк. Они пытаются удержать равновесие на неровной поверхности или балансируя на пирамиде из неустойчивых предметов.
«Подобные трюки демонстрируют в цирке. Это месяцы, если не годы тренировок, в первую очередь, со страховкой. И даже в цирке, где люди репетируют это все многократно, знают, как выполнять трюки правильно и безопасно, все равно встречаются травмы. А когда простой обыватель, да еще девушки, да еще на шпильках, это просто 10 из 10 по наихудшей системе оценки», — сказал Литвиненко.
По его словам, яркий пример опасности этого трюка — блогерша из Екатеринбурга, которую попытка записать эффектное видео привела к серьезной травме. Она получила компрессионный неосложнённый перелом позвонка в грудном отделе. Как отметил ортопед, такие трюки могут обернуться переломами лодыжек, травмами голеностопа.
«Это может закончиться, как минимум, больницей, а максимум, были случаи, когда люди падали и все это заканчивалось летальным исходом», — подчеркнул эксперт.
Отметим, что экстремальный челлендж появился в сети этой весной, когда один из популярных тиктокеров попытался повторить позу Ники Минаж из клипа «High School». Он признал, что сделать это непросто. После его видео пользователи сети начали снимать свои ролики, в которых демонстрировали с более сложными условиями исполнения.