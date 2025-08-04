В Красноярском крае начался летне-осенний сезон охоты

В Красноярском крае открывается сезон охоты на волков, кабанов и медведей.
Также разрешено охотиться на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. В этом сезоне Министерством природных ресурсов региона выдано 2100 охотничьих разрешений.
С 5 августа охота на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками и ловчими птицами будет официально разрешена. С 16 августа стартует охота на белую и тундряную куропатку, а с 30 августа — на уток, глухарей, тетеревов и вальдшнепов.
Кроме того, начинается прием заявлений на добычу лимитированных пушных животных, таких как барсук, соболь и рысь. Сроки охоты на них установлены: с 15 августа для барсука и с 20 октября для соболя и рыси. Заявления можно подать в краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Для получения дополнительной информации доступны телефоны: 8 (391) 227−72−59, 268−03−36, 211−97−27.