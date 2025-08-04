В Красноярском крае начался летне-осенний сезон охоты

Кроме того, начинается прием заявлений на добычу лимитированных пушных животных, таких как барсук, соболь и рысь. Сроки охоты на них установлены: с 15 августа для барсука и с 20 октября для соболя и рыси. Заявления можно подать в краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Для получения дополнительной информации доступны телефоны: 8 (391) 227−72−59, 268−03−36, 211−97−27.