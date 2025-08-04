Эксперты перечислили самые востребованные в 2026 году специальности в России

По его словам, свое дело в этом смысле сделает повсеместная цифровизация и рост техсекторов, так что работодатели будут искать разработчиков ПО, специалистов по ИИ, аналитиков данных, а также спецов по кибербезопасности, инженеров и других технических специалистов.