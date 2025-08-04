Эксперты перечислили самые востребованные в 2026 году специальности в России

В следующем, 2026 году, на российском рынке труда самыми востребованными станут IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля. Об этом со ссылкой на Гарри Мурадяна, руководителя международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО, сообщает «Прайм».
По его словам, свое дело в этом смысле сделает повсеместная цифровизация и рост техсекторов, так что работодатели будут искать разработчиков ПО, специалистов по ИИ, аналитиков данных, а также спецов по кибербезопасности, инженеров и других технических специалистов.
Однако представители традиционных профессий без дела сидеть тоже не будут. Рынок труда России по-прежнему будет нуждаться в медработниках, в том числе и новых профилей: специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине.
Ранее сайт KP.RU перечислил 10 лучших профессий после 11 класса в России в 2025 году.
Росстат, проведя исследование, сообщил, что российский работник за прошлый год постарел и стал меньше перерабатывать. В ведомстве уточнили, что теперь средний возраст работника в нашей стране увеличился до 42,5 лет.