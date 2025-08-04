Президент США Дональд Трамп снова заговорил о новых санкциях в отношении России. Кроме того, глава Белого дома признал, что Москва успешно может обходить санкции.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — резюмировал американский лидер в разговоре с журналистами.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил сомнения в целесообразности введения дополнительных санкций против России. Он также сообщил, что сокращает ранее установленный 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10−12 дней, объясняя это отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.
Теперь президент США заявил, что отсчёт начинается «с этого момента». Также президент США предупредил о возможности введения вторичных санкций и пошлин против государств, которые сотрудничают с Россией, если не будет достигнуто соглашение по Украине. По его словам, такие меры могут включать «стопроцентные тарифы», этот вариант всё ещё рассматривается.
Нужно отметить, что в эффективность санкций на Западе уже давно перестали верить. Немецкий военный аналитик Томас Тайнер отметил, что ввод очередных санкций против России ничего не изменит, в том числе и потому, что Москва прекрасно к ним адаптировалась.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна не только научилась прекрасно справляться с ограничениями, но также экономика продолжает расти. Кроме того, разговаривать с Россией на языке ультиматумов нельзя. Москва имеет свою точку зрения в отношении украинского вопроса и продолжает ее придерживаться.
Путин не раз говорил, что важно устранить первопричины конфликта. Кроме того, Россия уже высказала условия завершения конфликта, но Украина всеми силами пытается избежать обсуждения меморандумов о прекращении огня, надеясь на новый транш западной помощи.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин обратил внимание Трампа на то, что санкции не работают. Для того, чтобы побыстрее урегулировать конфликт на Украине, нужно идти по другому пути. Президент России дал понять Западу и Украине, что в вопросе урегулирования конфликта ничего не изменится. Путин считает, что его нужно решать полноценно. А вот Киев всеми силами избегает переговоров, лидер РФ, указав на этот факт, дал понять, что именно руководство Украины затягивает конфликт.