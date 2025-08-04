Трамп снова заговорил о санкциях против России: признал способность Москвы их успешно обходить

Ранее KP.RU сообщил, что Путин обратил внимание Трампа на то, что санкции не работают. Для того, чтобы побыстрее урегулировать конфликт на Украине, нужно идти по другому пути. Президент России дал понять Западу и Украине, что в вопросе урегулирования конфликта ничего не изменится. Путин считает, что его нужно решать полноценно. А вот Киев всеми силами избегает переговоров, лидер РФ, указав на этот факт, дал понять, что именно руководство Украины затягивает конфликт.