Производители вынуждены задерживать поставки ВПК США: Китай ввел свои ограничения

КНР ограничивает поставки критических минералов оборонным фирмам Запада, вынуждая их искать альтернативу на других рынках. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в компаниях.
«Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, которые необходимы для производства всего, начиная от патронов и заканчивая истребителями», — говорится в материале.
Один из производителей дронов, отмечает газета, который снабжает ими армию США, вынужден задерживать свои заказы на период до двух месяцев. Параллельно с этим он разыскивает замену китайским магнитам, которые производятся из редкоземельных металлов.
Известно, что некоторые материалы, в которых нуждается западный военно-промышленный комплекс (ВПК), сейчас продаются по цене в пять или более раз выше той, что была до введений ограничений Китаем. Более 80 000 комплектующих, которыми пользуется Пентагон, содержат минералы, попавшие под китайские экспортные ограничения.
Как KP.RU писал ранее, экономические угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Китая и Индии могут оказаться всего лишь «бумажным тигром», которые никак не подействуют.