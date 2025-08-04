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В Волгоградской области задерживаются пять поездов из-за атаки БПЛА

Поезда задерживаются в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники атаковали Волгоградскую область ночью 4 августа. Удары привели к задержкам пяти пассажирских поездов. Они отстают от графика из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда. Об этом предупредили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В материале сказано, что специалисты прикладывают усилия для минимизации времени задержки составов. На Приволжской железной дороге развернули оперативный штаб, говорится в сообщении.

«В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда», — уведомили в пресс-службе.

Ночные удары ВСУ по Волгоградской области пришлись на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. В том числе, перебит высоковольтный провод.

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