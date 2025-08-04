Администрация Иркутска опубликовала третью серию проекта «ПроИркутск»

Третьим гидом проекта стал Станислав Гольдфарб — известный писатель, историк и журналист, чьи глубокие знания о Сибири делают его идеальным проводником. В своей серии, вышедшей 3 августа, он приглашает зрителей на экскурсию к Краеведческому музею, раскрывая интересные факты о его прошлом и настоящем.