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Администрация Иркутска опубликовала третью серию проекта «ПроИркутск»

Третьим гидом проекта стал Станислав Гольдфарб, известный писатель и историк.

Источник: Мэрия Иркутска

В столице Прибайкалья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Третьим гидом проекта стал Станислав Гольдфарб — известный писатель, историк и журналист, чьи глубокие знания о Сибири делают его идеальным проводником. В своей серии, вышедшей 3 августа, он приглашает зрителей на экскурсию к Краеведческому музею, раскрывая интересные факты о его прошлом и настоящем.

— В самом центре города вас ждет Станислав Гольдфарб. Сегодня мы у Краеведческого музея. Когда-то он назывался… Стоп! Не будем спойлерить! Пусть все расскажет сам Станислав Иосифович, — рассказывают в администрации Иркутска.

Четвертая серия проекта уже доступна сегодня, 4 августа, продолжая знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.