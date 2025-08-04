Администрация Иркутска опубликовала третью серию проекта «ПроИркутск»

В столице Прибайкалья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Третьим гидом проекта стал Станислав Гольдфарб — известный писатель, историк и журналист, чьи глубокие знания о Сибири делают его идеальным проводником. В своей серии, вышедшей 3 августа, он приглашает зрителей на экскурсию к Краеведческому музею, раскрывая интересные факты о его прошлом и настоящем.
— В самом центре города вас ждет Станислав Гольдфарб. Сегодня мы у Краеведческого музея. Когда-то он назывался… Стоп! Не будем спойлерить! Пусть все расскажет сам Станислав Иосифович, — рассказывают в администрации Иркутска.
Четвертая серия проекта уже доступна сегодня, 4 августа, продолжая знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.