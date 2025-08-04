Пермский «Амкар» разгромно проиграл «Оренбургу-2»

«Амкар Пермь» проиграл первый матч в сезоне. Во встрече в Оренбурге пермяки пропустили пять мячей.
«Амкар» матч против «Оренбурга-2» завершил со счетом 1:5 (1:2). Пермяки довольно быстро открыли счет после точного удара Зуева. До перерыва хозяева поля не только сравняли счет, но и вышли вперед стараниями Минатулаева и Анциперова.
Настоящим кошмаром для «красно-черных» стал отрезок с 63-й по 70-ю минуты, когда они пропустили три мяча подряд. Голы поочередно забили: дважды Анциперов и Зверев.
После 15-го тура в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги «Амкар-Пермь» лишь по дополнительным показателям опережает «Химик» и продолжает занимать первое место. Следующий матч пермяки проведут 10 августа на своем поле против «КДВ».