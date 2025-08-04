Пермский «Амкар» разгромно проиграл «Оренбургу-2»

«Амкар» матч против «Оренбурга-2» завершил со счетом 1:5 (1:2). Пермяки довольно быстро открыли счет после точного удара Зуева. До перерыва хозяева поля не только сравняли счет, но и вышли вперед стараниями Минатулаева и Анциперова.