Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для помощи в расследовании теракта в «Крокусе» привлекли 16 переводчиков

Лингвисты присутствовали на допросах фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Источник: Следственный комитет России

Следствие привлекло 16 переводчиков с трёх языков в целях оказания помощи в расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует из материалов уголовного дела.

«В рамках расследования дела было привлечено 16 переводчиков…» — отмечается в документах.

Уточняется, что лингвисты присутствовали на допросах обвиняемых, поскольку не все фигуранты дела уверенно владеют русским языком. Специалисты также занимались переводом документов, которые требовались для направления запросов в правоохранительные органы других стран.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который планировалось провести в здании, нападавшие открыли стрельбу по людям. Кроме того, они подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек и ещё свыше 500 пострадали.