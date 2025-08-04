Для помощи в расследовании теракта в «Крокусе» привлекли 16 переводчиков

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который планировалось провести в здании, нападавшие открыли стрельбу по людям. Кроме того, они подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек и ещё свыше 500 пострадали.