Для помощи в расследовании теракта в «Крокусе» привлекли 16 переводчиков

Следствие привлекло 16 переводчиков с трёх языков в целях оказания помощи в расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует из материалов уголовного дела.
«В рамках расследования дела было привлечено 16 переводчиков…» — отмечается в документах.
Уточняется, что лингвисты присутствовали на допросах обвиняемых, поскольку не все фигуранты дела уверенно владеют русским языком. Специалисты также занимались переводом документов, которые требовались для направления запросов в правоохранительные органы других стран.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который планировалось провести в здании, нападавшие открыли стрельбу по людям. Кроме того, они подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек и ещё свыше 500 пострадали.