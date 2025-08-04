Военные РФ при освобождении Часова Яра эвакуировали около 70 человек

Российские военнослужащие в ходе освобождения города Часова Яра в Донецкой народной республике вывели из него в безопасное место примерено 70 мирных жителей, рассказал полковник Роман Иванов.
Он уточнил, что мирное население вывели из города бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.
«За весь период проведения задачи полком было эвакуировано порядка 70 человек», — сказал командир полка гвардии полковник Роман Иванов, его слова приводит Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что жители Часова Яра и жители находящихся рядом населённых пунктов после освобождения города приходили к военным РФ с просьбой эвакуировать их.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что российские военные освободили Часов Яр.
Ранее командир штурмового взвода с позывным Дым заявил, что окраины освобождённого Часова Яра в Донецкой народной республике полностью очищены от Вооружённых сил Украины.