В Красноярск поступят колокола для нового храма на Стрелке

Напомним, что деревянная церковь праведных Иоакима и Анны начала возводиться в 2022 году. «Храм получился очень “сибирским”, — отметил экс-губернатор Усс, под руководством которого стартовали строительные работы. — Стены выполнены из ангарской сосны, и при этом он имеет сдержанный, но изящный стиль. Кровлю украшают художественные элементы, созданные настоящим мастером — Андреем Вячеславовичем Соколенко».