В Красноярск поступят колокола для нового храма на Стрелке

Открытие храма Иоакима и Анны в Красноярске намечено на зиму.
В Красноярск вскоре доставят колокола для строящегося храма на Стрелке. Об этом сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале.
Напомним, что деревянная церковь праведных Иоакима и Анны начала возводиться в 2022 году. «Храм получился очень “сибирским”, — отметил экс-губернатор Усс, под руководством которого стартовали строительные работы. — Стены выполнены из ангарской сосны, и при этом он имеет сдержанный, но изящный стиль. Кровлю украшают художественные элементы, созданные настоящим мастером — Андреем Вячеславовичем Соколенко».
Место, где были заказаны колокола, пока не раскрывается. Открытие храма планируется уже этой зимой; остаются только работы по установке маковок с крестами и отделке интерьеров.
Ранее рассказывали, что.