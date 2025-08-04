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В Красноярск поступят колокола для нового храма на Стрелке

Открытие храма Иоакима и Анны в Красноярске намечено на зимуВ Красноярск вскоре доставят колокола для строящегося храма на Стрелке.

Открытие храма Иоакима и Анны в Красноярске намечено на зиму.

В Красноярск вскоре доставят колокола для строящегося храма на Стрелке. Об этом сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале.

Напомним, что деревянная церковь праведных Иоакима и Анны начала возводиться в 2022 году. «Храм получился очень “сибирским”, — отметил экс-губернатор Усс, под руководством которого стартовали строительные работы. — Стены выполнены из ангарской сосны, и при этом он имеет сдержанный, но изящный стиль. Кровлю украшают художественные элементы, созданные настоящим мастером — Андреем Вячеславовичем Соколенко».

Место, где были заказаны колокола, пока не раскрывается. Открытие храма планируется уже этой зимой; остаются только работы по установке маковок с крестами и отделке интерьеров.

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