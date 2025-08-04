Победительница экстремального марафона рассказала, где лучше бегать в Перми

Места, которые лучше всего подойдут для занятий бегом, назвала победительница экстремального марафона сайту perm.aif.ru.
Елена Носкова приняла участие в забеге по природному ландшафту Golden Ring Ultra-Trail. На дистанции в 109 километров девушке пришлось преодолевать броды, болота и буреломы. Она пришла первой к финишу с результатом 10:22:21.
Девушка считает, что бег — это самый простой и малозатратный способ привести себя в форму: чтобы начать, нужны лишь кроссовки. Елена советует выбирать для тренировок парки. Неасфальтированное покрытие снижает нагрузку, а разнообразные виды не дадут заскучать по пути.
«Раньше мне хотелось на стадионе бегать, но я рекомендую выбирать парки. Так перед глазами постоянно меняется картинка, нет ощущения “наматывания кругов”. Тем более, что в парках более щадящая поверхность, а маршруты можно менять хоть каждый день», — поделилась Елена Носкова с сайтом perm.aif.ru.
В Перми подходящими местами могут стать Черняевский лес или спортивная часть набережной.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Елена работает экономистом на крупном промышленном предприятии. Бегом девушка занялась шесть лет назад, с тех пор постоянно принимает участие в забегах с непростыми дистанциями.