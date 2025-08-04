Победительница экстремального марафона рассказала, где лучше бегать в Перми

«Раньше мне хотелось на стадионе бегать, но я рекомендую выбирать парки. Так перед глазами постоянно меняется картинка, нет ощущения “наматывания кругов”. Тем более, что в парках более щадящая поверхность, а маршруты можно менять хоть каждый день», — поделилась Елена Носкова с сайтом perm.aif.ru.