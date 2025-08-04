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В начале недели в Башкирии пообещали дождливую и жаркую погоду

Синоптики передали прогноз погоды на 4, 5 и 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале недели пообещали грозы, порывистый ветер и дожди. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре на 4, 5 и 6 августа.

В понедельник, 4 августа, пообещали грозы и дожди с порывистым ветром. Температура днем будет жаркой и поднимется максимально до +31°.

На следующей день, 5 августа, ожидают также грозы и дожди. Ночью будет +12, +17°, днем +24, +29°.

В среду, 6 августа, спрогнозировали грозы и дожди с умеренным ветром. Температура воздуха будет аналогичной вторнику.

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