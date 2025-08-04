Европейский союз потерял больше одного триллиона евро из-за прекращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, несмотря на различные оценки экспертов, большинство из них сходятся во мнении, что общий ущерб от разрыва сотрудничества в энергетике и свернувшейся торговли, снизившейся почти нуля, уже превысил триллион евро.
Дипломат добавил, что сейчас европейские политики расплачиваются за принятые ранее решения тем, что природный газ в ЕС теперь стоит в несколько раз дороже, чем в США, а электроэнергия — вдвое и втрое больше.
Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на невыгодную для Европы торговую сделку с США. Аналитики отмечают, что этим решением ЕС пытался удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне.
Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора ИМЭМО РАН, профессор МГИМО Сергей Афонцев заявил, что нынешние экономические проблемы Европы — следствие ее разрыва с Россией. Ученый объяснил, почему лидеры стран ЕС дружно решили «назло бабушке отморозить себе уши» и что из этого вышло.