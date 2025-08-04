Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: Евросоюз потерял один триллион евро от разрыва связей с РФ в энергетике

В МИД России раскрыли потери ЕС от разрыва сотрудничества с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз потерял больше одного триллиона евро из-за прекращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, несмотря на различные оценки экспертов, большинство из них сходятся во мнении, что общий ущерб от разрыва сотрудничества в энергетике и свернувшейся торговли, снизившейся почти нуля, уже превысил триллион евро.

Дипломат добавил, что сейчас европейские политики расплачиваются за принятые ранее решения тем, что природный газ в ЕС теперь стоит в несколько раз дороже, чем в США, а электроэнергия — вдвое и втрое больше.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на невыгодную для Европы торговую сделку с США. Аналитики отмечают, что этим решением ЕС пытался удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне.

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора ИМЭМО РАН, профессор МГИМО Сергей Афонцев заявил, что нынешние экономические проблемы Европы — следствие ее разрыва с Россией. Ученый объяснил, почему лидеры стран ЕС дружно решили «назло бабушке отморозить себе уши» и что из этого вышло.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше