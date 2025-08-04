Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области детей недокармливали в летних лагерях

Прокуратура и Роспотребнадзор нашли нарушения в детских лагерях под Миассом.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура и Роспотребнадзор устроили проверку в миасских детских лагерях. С инспекцией пришли в лагерь имени Горелова, палаточный лагерь «Больше, чем каникулы» и детский лагерь «Райдер».

Выяснилось, что летний отдых детей организован не идеально.

— Выявлены нарушения, такие как занижения веса блюд, отсутствие раковин у туалетов в палаточном лагере, имелись факты переполнения комнат, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Сейчас в ведомствах анализируют собранные материалы, в случае необходимости обещают привлечь к ответственности сотрудников лагерей.