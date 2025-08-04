В Челябинской области детей недокармливали в летних лагерях

Прокуратура и Роспотребнадзор устроили проверку в миасских детских лагерях. С инспекцией пришли в лагерь имени Горелова, палаточный лагерь «Больше, чем каникулы» и детский лагерь «Райдер».
Выяснилось, что летний отдых детей организован не идеально.
— Выявлены нарушения, такие как занижения веса блюд, отсутствие раковин у туалетов в палаточном лагере, имелись факты переполнения комнат, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Сейчас в ведомствах анализируют собранные материалы, в случае необходимости обещают привлечь к ответственности сотрудников лагерей.