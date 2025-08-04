На севере Ростовской области ночью отразили воздушную атаку ВСУ

Напомним, ранее, ночью 4 августа, глава Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку дронов ВСУ. Пострадавших нет. Также сообщалось, что в городе Фролово Волгоградской области началось возгорание на территории технического здания железнодорожной станции Арчеда.