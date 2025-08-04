На севере Ростовской области ночью отразили воздушную атаку ВСУ

Российские военные ночью 4 августа отразили воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в Тарасовском и Шолоховском районах удалось сбить украинские беспилотники.
«По оперативным данным, обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее, ночью 4 августа, глава Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку дронов ВСУ. Пострадавших нет. Также сообщалось, что в городе Фролово Волгоградской области началось возгорание на территории технического здания железнодорожной станции Арчеда.