Несколько участников ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти: что изменится?

«Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке добычи в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года», — говорится в сообщении по итогам встречи стран-участниц.