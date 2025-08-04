Несколько участников ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти: что изменится?

Несколько стран-участников ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с сентября 2025 года. Речь идет об России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Казахстане, Кувейте, Омане и Алжире. Эти государства планируют увеличить добычу топлива на 547 тысяч баррелей в сутки, что позволит им завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Об этом стало известно из сообщения по итогам встречи стран-участников ОПЕК+.
«Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке добычи в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года», — говорится в сообщении по итогам встречи стран-участниц.
В сообщении подчёркивается, что постепенное снятие дополнительных добровольных ограничений на добычу может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменений на рынке. Это позволит ОПЕК+ оперативно реагировать на ситуацию и поддерживать стабильность на рынке нефти.
Нужно отметить, что, по мнению управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, это решение не стало неожиданностью для мирового сообщества. Об этом эксперт рассказала в интервью изданию «Известия». При этом эксперт уверена, что именно президент США Дональд Трамп дал толчок к этому решению, введя повышенные торговые пошлины. Теперь страны, добывающие нефть, будут стараться делать всё, чтобы цена за баррель нефти оставалась в диапазоне 65−70 долларов и не опускалась ниже, уверена Косарева.
Нужно отметить, что Трамп в желании ввести санкции против России и стран, которые сотрудничают с Москвой, в первую очередь вредит США. При этом в Штатах это осознают, именно поэтому уже поднимался вопрос о выдвижении импичмента действующему лидеру Белого дома.
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